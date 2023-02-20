Стюардессы в США вышли замуж друг за друга в музее авиации

Девушки познакомились во время учебы на бортпроводников, их дружба переросла в любовь. Они решили, что и свадьба должна отражать эту историю.

Американки Алекс и Одри Чоубей поженились в музее полетов "Одинокая звезда" в Хьюстоне, что в штате Техас. Такой выбор места проведения церемонии обусловлен тем, что обе девушки являются стюардессами.

Одри и Алекс было по 27 лет, когда они отправились на три недели в Даллас в 2018 году, чтобы пройти летную подготовку и стать бортпроводниками.

На тренировке присутствовало более 300 человек, но Одри рассказала инсайдеру, что Алекс привлекла ее внимание на третий день их пребывания в Далласе.

После безуспешных попыток привлечь внимание девушки, Одри в конце концов представилась ей, и пара быстро подружилась, а затем дружба переросла в любовь.

Мы стали очень близки за три недели, - сказала Одри.

Чоубеи сказали, что считают свой опыт на тренировке похожим на участие в шоу знакомств, потому что они проводили почти каждое мгновение вместе в течение нескольких недель.

После обучения их распределили по разным городам, но Алекс часто навещала Одри. К тому времени, когда несколько месяцев спустя они обе переехали в Хьюстон, жить вместе казалось уже естественным.

Алекс сделала Одри предложение в канун Рождества 2020 года - после того, как почти полтора года носила с собой кольцо ее будущей невесты.

Когда Чоубеи начали планировать свою свадьбу, девушки поняли: она должна отражать их историю любви. И решили сосредоточиться на полетах.

Очевидно, что мы обе занимаемся авиацией, обе наши семьи тоже работают в авиации. Мы просто выросли в окружении самолетов, - сказала Алекс.

Когда девушки нашли музей полетов "Одинокой звезды", они поняли: это идеальное место для их торжества.