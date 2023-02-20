Мишель: Евросоюз уже ввёл все основные санкции против России

Шарль Мишель утверждает, что Евросоюз уже задействовал ключевые антироссийские санкции.

20 февраля председатель Европейского Совета Шарль Мишель публично заявил, что к текущему моменту лидеры стран Евросоюза сделали всё возможное для оказания максимального санкционного давления на Россию, введя все основные санкции. По мнению Мишеля, у Брюсселя осталось не так много рычагов влияния на администрацию Москвы.

Накануне глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что ЕС является армией Украины, поскольку санкции содружества против России оказались неэффективны.