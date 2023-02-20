Минобороны РФ: 6 российских военных погибли из-за пожара в Курской области
2023-02-20 15:04
В Минобороны России сообщили о гибели шестерых российских солдат в Западном военном округе.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что 20 февраля шестеро российских военнослужащих Западного военного округа погибли в результате пожара, который произошёл в блиндаже во время учений. В ведомстве отметили, что причиной возгорания является грубое нарушение техники безопасности.
Также известно, что сегодня в городе Лобня на территории Подмосковья погибли два человека в результате пожара, который возник в одном из местных магазинов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей