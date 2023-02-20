Байден: США и союзники поставят на Украину около 700 танков и тысячи бронеавтомобилей

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и союзники поставят киевскому режиму около 700 танков и тысячи бронеавтомобилей.

20 февраля президент Соединённых Штатов Джозеф Байден во время визита в Киев заявил о том, что США и их союзники намерены поставить на Украину около 700 танков и более тысячи бронеавтомобилей, чтобы обеспечить боеспособность украинской армии.

По словам Байдена, коллективный Запад также передаст киевскому режиму тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов и не менее 50 современных реактивных систем залпового огня.