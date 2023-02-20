Захарова назвала работу миссии ЕС в Армении попыткой «выдавить» Россию из региона

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что работа гражданской миссии мониторинга Евросоюза в Армении – это попытка «выдавить» Россию из региона.

По ее словам, таким способом Европа пытается ослабить роль РФ как основного гаранта безопасности.

Захарова отметила, что при этом ЕС игнорирует негативную оценку данной миссии, высказанную азербайджанскими властями.

Она также подчеркнула, что миссию нельзя считать исключительно гражданской, поскольку она связана с реализацией общей оборонной политики Евросоюза.