Байден готовит новый пакет военной помощи ВСУ на сумму в 500 млн долларов

Американский президент Джо Байден при посещении Киева сделал заявление о намерении Белого дома выделить новый пакет военной помощи Украине. Предполагаемая поддержка ВСУ оценивается в 500 млн долларов.

Военная помощь Украине со стороны Белого дома будет включать в себя реактивные системы залпового огня HIMARS, гаубицы, боеприпасы, противотанковые системы и радары, снаряды комплексы Javelin.

Об этом сообщили в агентстве Рейтер. Общая сумма анонсируемой Байденом поддержки составит 500 млн долларов.

Страны НАТО с первых дней войны на Украине активно снабжают ВСУ оружием.

По словам Сергея Лаврова, главы МИД РФ, все грузы, которые включают вооружение, адресованное Киеву, Россия вправе считать законными мишенями для своей армии.