Боррель: Евросоюз одобрит новые санкции против Росси до 24 февраля, несмотря на разногласия
2023-02-20 20:55
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что к 24 февраля Евросоюз одобрит новый пакет санкций против России.
Он признал, что внутри Евросоюза есть определенные разногласия по этому поводу, однако санкции планируется принять в ближайшие часы или дни.
Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на экспорт российских промышленных товаров.
В Евросоюзе уже заявили, что новые ограничительные меры будут самыми жесткими из всех, что когда-либо вводились.
Опубликовано: Светлана Репина