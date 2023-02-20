Боррель: Евросоюз одобрит новые санкции против Росси до 24 февраля, несмотря на разногласия

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что к 24 февраля Евросоюз одобрит новый пакет санкций против России.

Он признал, что внутри Евросоюза есть определенные разногласия по этому поводу, однако санкции планируется принять в ближайшие часы или дни.

Ранее сообщалось, что в новый пакет антироссийских санкций может войти запрет на экспорт российских промышленных товаров.

В Евросоюзе уже заявили, что новые ограничительные меры будут самыми жесткими из всех, что когда-либо вводились.