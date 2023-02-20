В Турции за 20 минут произошло 2 новых землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4
2023-02-20 21:02
По информации турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, на юго-востоке страны за 20 минут произошло 2 землетрясения.
Толчки произошли в провинции Хатай, их магнитуда составила 5,8 и 6,4.
Землетрясение магнитудой 6,4 случилось в районе Дефне. Там есть разрушения, люди в панике покидают дома.
Второе землетрясением магнитудой 5,8 произошло в районе Самандаг. Толчки ощущались в Израиле, Ливане, Сирии и на Кипре.
Опубликовано: Светлана Репина