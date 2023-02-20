Издание "РИА Новости" получило подтверждения факта наличия зарубежных офицеров в рядах украинской армии.

Военкоры газеты "РИА Новости" пообщались с украинским военнопленным, который утверждает, что во время своего нахождения под Херсоном он лично видел британских и канадских офицеров в рядах ВСУ, которые не занимались обучением солдат армии Украины, а непосредственно участвовали в боевых действиях на стороне Киева против России.

По словам опрошенного, позже он был переброшен под Авдеевку, где не видел иностранных военных, поскольку российские солдаты оперативно взяли его в плен.