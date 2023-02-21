Политтехнолог Кочетков: к лету ВСУ могут выйти к Крыму и окружить Донецк

Украинский политтехнолог Александр Кочетков считает, что к лету ВСУ смогут выйти к Крымскому полуострову, а также окружить Донецк.

По его словам, к этому времени украинская армия будет располагать людскими ресурсами, обучение в странах НАТО пройдут 70-100 тыс. военных.

Кочетков утверждает, что ВСУ к лету получат достаточное количество специалистов, умеющих работать с бронированной техникой и современными средствами связи.

Он полагает, что после окружения Донецка и выхода к Крыму украинская сторона выдвинет свои условия Кремлю.