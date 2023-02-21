RaiNews24: премьер-министр Италии Мелони едет в Киев на встречу с Зеленским
2023-02-21 01:43
Телеканал RaiNews24 сообщает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля посетит Киев и проведет встречу с Владимиром Зеленским.
Перед этим она побывает в Польше и встретится там с польским коллегой Матеушем Моравецким.
Предполагается, что Мелони отправился из Варшавы в Киев на поезде. Ранее она говорила о желании встретиться с украинским президентом.
Джорджа Мелони предложила создать в Италии конференцию, посвященную восстановлению Украины после завершения конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина