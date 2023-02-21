RaiNews24: премьер-министр Италии Мелони едет в Киев на встречу с Зеленским

Телеканал RaiNews24 сообщает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони 21 февраля посетит Киев и проведет встречу с Владимиром Зеленским.

Перед этим она побывает в Польше и встретится там с польским коллегой Матеушем Моравецким.

Предполагается, что Мелони отправился из Варшавы в Киев на поезде. Ранее она говорила о желании встретиться с украинским президентом.

Джорджа Мелони предложила создать в Италии конференцию, посвященную восстановлению Украины после завершения конфликта.