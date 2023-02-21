Минобороны Германии: Словакия не пропускает через границу неисправную технику с Украины
2023-02-21 01:53
Минобороны Германии заявило, что таможня Словакии не пропускает через границу военное оборудование, которое ФРГ поставляла Украине.
В ведомстве уточнили, что речь идет о военной технике, которая идет в обратном направлении для проведения ремонта.
Представитель Минобороны ФРГ отметил, что сейчас страны пытаются решить этот вопрос и активно ищут альтернативу.
Ранее в Словакии заявляли о готовности проводить ремонт оружия, которое вышло из строя на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина