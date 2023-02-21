ТАСС: санкции Евросоюза против России продлены до следующего года

На сегодняшний день под санкциями находятся 1386 россиян и 171 российская компания.

Евросоюз утвердил намерение продлить ограничительные меры по отношению к РФ до 24 февраля 2024 года. Соответствующий документ опубликован в "Официальном журнале Евросоюза".

Принятое решение вступает в силу на следующий день, после публикации.

По данным внешнеполитической службы Евросоюза, в данный момент санкции наложены на 171 российскую компанию, также в черном списке 1386 физических лиц - граждан РФ.