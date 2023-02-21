В США раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
2023-02-21 08:12
Костюм, в котором президент Украины предстал перед главой Белого дома, посчитали личным оскорблением для Байдена.
Такое мнение высказала в своем Твиттере представительница Конгресса Мэрджори Тейлор Грин. Она считает, что своей манерой одеваться украинский президент оскорбил президента США.
Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно.
Конгрессвумен ранее не раз высказывала свое недовольство постоянным финансированием киевского режима со стороны американских властей.
Она отмечала, что считает Украину одним из самых коррумпированных государств мира.
Опубликовано: Храмова Оксана