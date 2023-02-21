В США раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Байденом

Костюм, в котором президент Украины предстал перед главой Белого дома, посчитали личным оскорблением для Байдена.

Такое мнение высказала в своем Твиттере представительница Конгресса Мэрджори Тейлор Грин. Она считает, что своей манерой одеваться украинский президент оскорбил президента США.

Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно.

Конгрессвумен ранее не раз высказывала свое недовольство постоянным финансированием киевского режима со стороны американских властей.

Она отмечала, что считает Украину одним из самых коррумпированных государств мира.