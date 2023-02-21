ВСУ надеются, что после визита Байдена будет открыт «второй фронт»

Об этом ТАСС сегодня рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По мнению Марочко, украинские солдаты, воюющие на передовых позициях, сейчас обсуждают приезд Байдена в Киев.

Многие из них уверены, что после этого визита будет открыт "второй фронт", который "позволит облегчить им ситуацию".

Как считает отставной военный, офицеры ВСУ пытаются таким образом укрепить "моральный дух подчиненных".

Также среди военнослужащих распространяются слухи о том, что "к концу этой недели должно произойти что-то серьезное".

Вчера Джо Байден посетил Киев и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Как известно, администрация Белого дома заранее предупреждала о поездке президента в Польшу.

О визите Байдена в Киев никакой предварительной информации не поступало, из чего следует, что эта поездка изначально в планы президента не входила.