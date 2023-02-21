Женщина закрасила татуировки, и по словам ее сына превратилась в прокисшее молоко

Ребенку не понравилась мама, закрасившая татуировки, и он назвал ее прокисшим молоком.

Мишель, владелица тату-салона и многодетная мать забила большую часть тела татуировками. Она даже решилась ввести розовый пигмент и в белки глаз, причем это очень опасная тату операция, которая может лишить человека зрения.

Мишель стала участницей эксперимента на Ютуб-канале. В ходе него визажисты полностью закрасили татуировки на теле Мишель. В новом образе ей устроили встречу с семьей.

Дочь, племянник, сестра и супруг героини были в восторге от измененний.На вопрос Мишель, в каком виде она им нравится больше, все ответили, что без тату она прекрасна, но с татуировками ей лучше.

А вот младший ребенок, посмотрев на маму без рисунков на теле, заявил, что она стала напоминать прокисшее молоко.