Американка Элайна Стар превратилась в куклу после 9 пластических операций, и останавливаться не собирается
2023-02-21 12:16
Пластические эксперименты с внешностью сделали Элайну Стар неузнаваемой для родных и близких.
Элайне Стар 32 года. Она одержима достижением идеала кукольной внешности. Женщина сделала 9 пластических операций. 500 раз она ходила на косметические процедуры для усовершенствования внешнего вида. И это для нее не предел.
Элайну трудно узнать на фотографиях до трансформации. Сын и близкие не разделяют ее фанатичного увлечения красотой. Элайна не обращает внимания на мнения окружающих, и открыто говорит, что ее жизнь вращается вокруг внешности.
У женщины в соцсетях тысячи подписчиков, которым ее необычный внешний вид пришелся по вкусу. Останавливаться на пути усовершенствования себя Элайна не собирается.
Опубликовано: Эльза Ли