Американка Элайна Стар превратилась в куклу после 9 пластических операций, и останавливаться не собирается

Пластические эксперименты с внешностью сделали Элайну Стар неузнаваемой для родных и близких.

Элайне Стар 32 года. Она одержима достижением идеала кукольной внешности. Женщина сделала 9 пластических операций. 500 раз она ходила на косметические процедуры для усовершенствования внешнего вида. И это для нее не предел.

Элайну трудно узнать на фотографиях до трансформации. Сын и близкие не разделяют ее фанатичного увлечения красотой. Элайна не обращает внимания на мнения окружающих, и открыто говорит, что ее жизнь вращается вокруг внешности.

У женщины в соцсетях тысячи подписчиков, которым ее необычный внешний вид пришелся по вкусу. Останавливаться на пути усовершенствования себя Элайна не собирается.