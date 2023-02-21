Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева развелась с ним из-за его измен

Король российской эстрады намекнул, что причиной его развода с Аллой Пугачевой стали измены.

Певец снимался в программе Маска, и проговорился, что в свое время не смог оставаться верным Примадонне. Произошло признание при общении артиста с участницей шоу в костюме Шаурмы.

Киркоров поинтересовался, есть ли в ее жизни походы налево, намекая на супружеские измены. Шаурма ответила, что привычки изменять у нее нет. Певец похвалил ее за высказанную позицию.

Потом Филипп сам разоткровенничался, и сказал, что причиной его одиночества и развода с Аллой Борисовной стали его походы налево. Напомним, Алла Пугачева была единственной официальной супругой Филиппа Киркорова. Пара расторгла брак в 2005 году.