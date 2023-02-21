Сестра Кары Делевинь изменяет мужу с молодым греческим принцем Константином

36-летняя сестра Кары Делевинь, Поппи, находится в отношениях с 24-летний греческим принцем.

Принцу всего 24 года. Его зовут Константин Алексиос. Он является сыном принцессы Марии Шанталь и принца Павла.

Ни Поппи Делевинь, ни самого принца 12-летняя разница в возрасте не смущает.

Возраст не самое скандальное обстоятельство отношений влюбленных.

Поппи до сих пор состоит в браке с предпринимателем Джейсом Куком. В минувшем месяце он покинул пост директора компании, принадлежащей Поппи.

Затем последовало разоблачение его аккаунта в приложении для знакомств.

Поппи и Константин свои отношения не скрывают, прилюдно обнимаются и целуются на улице.