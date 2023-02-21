Ревенко: существует риска нападения НАТО на Беларусь

Представитель белорусского Минобороны Валерий Ревенко утверждает, что страны Североатлантического альянса могут атаковать Беларусь.

21 февраля помощник белорусского министра обороны Валерий Ревенко публично заявил, что в настоящий момент на границах Беларуси сложилась кризисная ситуация из-за наращивания военных группировок европейских стран НАТО в непосредственной близости от рубежей нашего государства.

По мнению Ревенко, в настоящий момент существуют риски того, что Североатлантический альянс внезапно создаст ударные группировки для нападения на Беларусь.