Валентину Иванову, возлюбленную Тимати в Сети стали сравнивать с Ириной Шейк

Поклонники Тимати язвительно отметили сходство его новой девушки Валентины с Ириной Шейк.

Пару засняли во время отдыха на греческом Миконосе. Девушку Тимати зовут Валентина Иванова, она модель и ей 19 лет. Тимати и Валентина привлекли внимание броскими модными нарядами.

Певец выбрал для фотосессии белые джинсы, рубашку с черно-желтым принтом, мокасины и белую шляпу.

Валентина отличилась коротким расклешенным платьем цветочной расцветки и босоножками на высоком каблуке. Наряд девушки вызвал неоднозначную реакцию фанатов.

Из-за сходства в стилях Валентину в Сети окрестили новой Ириной Шейк. Другие комментаторы упрекнули пару в безвкусице и цыганщине вы выборе одежды.