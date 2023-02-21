Женщина-крольчиха: Мэри Тофт прославилась тем, что рожала кроликов

Врачи были в шоке, когда в 1756 году у жительницы Великобритании Мэри Тофт стали рождаться кролики.

В 1756 году британка Мэри Тофт родила вместо ребенка нечто, напоминающее части тела кролика. К ней вызвали местного акушера, который вытащил из тела женщины мертвого кролика. Удивительный случай заставил медика обратиться к коллегам в Лондоне. Вскоре о женщине, рожающей кроликов узнал сам король Георг Первый. Он послал своего врача к роженице.

Прибывший специалист увидел, как Тофт снова родила кролика. С учетом неразвитости медицины в 18 веке, и королевский лекарь, и акушер искренне считали, что дама рожает кроликов по причине того, что во время беременности она испугалась этого животного.

Мэри немедленно отвезли в Лондон, где она мгновенно стала знаменитостью. Но по прибытии в столицу странные роды у женщины прекратились. Вскоре с поличным поймали слугу Мэри, который нес в ее комнату кролика. Под угрозой операции Мэри призналась, что засовывала в себя кроликов, чтобы прославиться, попасть в цирк и разбогатеть.