Правительство Италии хочет легализовать половой акт с животными

Испанские власти выступили за легализацию коитуса с животными в стране в случае, если он не причиняет им вреда.

Новостное агентство libertaddigital уведомляет, что министр Испании по социальным вопросам Ионе Беларра предложил новый закон о защите животных, в рамках которого зоофилия не будет наказуема в случае, если половой акт не причиняет вред самому животному и не требует вмешательства ветеринара.

Вместе с тем, согласно предложенному закону о животных в Испании человек может быть приговорён к двум годам лишения свободы за убийство крысы.