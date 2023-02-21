Ревенко: ВСУ сконцентрировали большую группировку на границе Беларуси

Представитель Минобороны РБ Валерий Ревенко рассказал о присутствии значительной группировки ВСУ у белорусских границ.

Во вторник помощник белорусского министра обороны Валерий Ревенко публично заявил, что у государственных границ Беларуси сконцентрирована внушительная группировка вооружённых сил Украины, участники которой могут пойти на провокации, способные перерасти в приграничные стычки.

Также Ревенко отметил, что возле белорусских границ сконцентрированы значительные силы военного блока НАТО, который также может пойти на провокации.