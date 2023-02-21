Минобороны РФ: войска России уничтожили 2 РСЗО HIMARS под Краматорском

Российские войска ликвидировали две американские установки HIMARS на территории ДНР.

Спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что группировка "Южная" вооружённых сил РФ ликвидировала порядка 170-ти украинских солдат недалеко от населённого пункта Краматорск в Донецкой Народной республике, также ликвидировав две реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства.

Также Конашенков сообщил об уничтожении одной РСЗО "Град", пяти бронированных автомобилей, а также самоходных артиллерийских гаубиц "Акация" и "Гвоздика" на Краматорском участке фронта.