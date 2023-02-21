Ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что считает Владимира Зеленского тёмной силой.

Американский телеведущий Такер Карлсон утверждает, что Владимир Зеленский является тёмной силой, а не героем, которым его показывают западные СМИ, поскольку президент Украины устраивает гонения на представителей православной церкви в собственной стране, прикрываясь политическими мотивами.

По мнению Карлсона, вчерашний визит Байдена в Киев связан именно с тем, что президента Соединённых Штатов притягивает сконцентрированная в Зеленском тёмная сила.