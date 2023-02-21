Обезьяна или французский шпион: как в начале 19 века англичане казнили обезьяну, приняв ее за французского военного

Во время Наполеоновских войн произошел одиозный случай, когда англичане из Хартпула приговорили к смерти обезьяну, приняв ее за выжившего французского солдата.

В начале 19 века к побережью английского Хартпула прибило потерпевший крушение французский военный корабль. На борту оказался единственный выживший: одетая в военную форму обезьянка. Местные жители никогда не видели французов, поэтому решили, что это он и есть. Сказалось и то, что в прессе того времени противника изображали в виде животного с шерстью и хвостом.

Шла война, обезьяну в военной форме предали суду, посчитав французским шпионом. Во время судебного заседания животное, естественно, не могло себя оправдать. Его приговорили к смерти через повешение, и устроили показательную казнь.

Существует и более жуткая версия случившегося. В те времена на военных кораблях часто служили мальчишки юнги, которые заряжали порохом пушки, отчего получили прозвище пороховые обезьяны. Не исключено, что англичане казнили не животное, а подростка.