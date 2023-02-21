Санта-Клаус с обрезом: Франсиско Масиас Нгема, диктатор Экваториальной Гвинеи, устроил массовую казнь неугодных в честь Рождества

Правитель Экваториальной Гвинеи использовал празднование Рождества, как повод расправиться с политическими оппонентами.

Диктатор Экваториальной Гвинеи Франсиско Масиас Нгема жестоко расправлялся с теми, кто был не согласен с его политическим курсом. Однажды он использовал для этого празднование Рождества. Он объявил о проведении праздничного мероприятия накануне Рождества якобы с целью примирить враждующие политические силы.

Когда оппозиционно настроенные к Нгема политики собрались на большом стадионе, и стали занимать свои места в ожидании начала праздника, в рядах зрителей появились люди, одетые в костюмы Санта-Клаусов. Заиграли рождественские песни, и под их аккомпанемент Санта-Клаусы стали доставать оружие и расстреливать собравшихся.