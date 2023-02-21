Мой парень занимался сексом с собственной резиновой копией: как это пережить, и стоит ли сохранять отношения

Девушка обнаружила у своего парня в кладовке секс-куклу копию его самого, и не знает, можно ли продолжать с ним отношения.

В Сети девушка рассказала, что полгода встречалась с парнем, но не могла предположить,что у него может быть жуткое сексуальное отклонение. В общении она часто замечала черты нарциссизма в своем молодом человеке. Это казалось ей безобидным, и говорило о том, что мужчина уверен в себе и любит себя.

Однажды парень позвал ее в свою старую квартиру. Нужна была помощь, чтобы забрать из нее старые вещи, и перевезти в новое жилье. Она согласилась, а, когда отправилась в кладовку за коробками, обомлела.

Среди вещей она обнаружила резиновую секс-куклу размером в человеческий рост. И ладно бы это была копия женщины, но кукла явно была сделана на заказ и представляла собой точную копию самого парня. Шокированная девушка в растерянности, и не знает, как поступить: уйти или попытаться спасти отношения. А вы как думаете?