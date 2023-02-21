Северной Кореей официально правит умерший человек

Ким Чен Ын не является реальным правителем Северной Кореи, а временно исполняет обязанности умершего главы нации.

Главой государства Северная Корея де-факто является Ким Чен Ын, но по статусу главой правительства он не является. На бумаге он лишь исполняющий обязанности истинного лидера нации Ким Ир Сена. С учетом того, что последний умер в 1994 году, выглядит это более чем необычно.

Дело в том, что в Конституции Северной Кореи зафиксировано, что единственным правителем страны является Ким Ир Сен. Этот статус присвоен ему навечно, а пришедшие ему на смену после смерти лидеры могут претендовать только на титул временно исполняющих его обязанности.

В Северной Корее жители поклоняются Ким Ир Сену, как божеству, что в контексте строго материалистического коммунистического учения и отрицания сверхъестественного выглядит более чем нестандартно.