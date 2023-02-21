Феномен Таррара или аномалия: как поговаривали, он поедал змей и младенцев, был бандитом и страшнейшим обжорой

Таррар в 17 лет при весе 45 килограммов мог съесть половину бычьей туши и не насытиться.

Француз Таррар появился на свет в 1772 году в семье крестьян. В 12-летнем возрасте обнаружился его непомерный аппетит.

Он поедал все, что видел, включая отходы, но не насыщался. У него был огромный растянутый рот с почерневшими зубами, и он источал невероятное зловоние. К 17 годам при таком аппетите Таррар весил всего 45 килограммов.

Растянутый до гигантских размеров желудок надувал живот при поглощении им пищи, а в расслабленном состоянии тот свисал складками на худощавом теле. Родители выгнали обжору из дома, он долго скитался, питался отходами и бродячими кошками, сколотил банду воров, давал представления, где демонстировал свое невероятное обжорство.

Таррар пытался служить в армии, но ему не хватало пайка, и с этой затеей пришлось распрощаться.

Когда Таррар попал к хирургу Пьеру Франсуа Парси, выяснилось, что его организм почти не усваивает питательные вещества, и все съеденное выходит из него почти в целом виде.

Доктор пытался вылечить болезненный аппетит Таррара, давая ему уксус и опиум, но безуспешно. Когда в клинике, где был Таррар, пропал 14-месячный ребенок все стали подозревать, что обжора мог съесть и его.

Доказать это не удалось, но Таррара выгнали. Когда он вернулся к доктору Парси в 1798 году, он уже был болен туберкулезом и вскоре умер.

Провести обстоятельное исследование тела не получилось: оно быстро стало разлагаться. Врачи отметили, что у него была огромная печень, желчный пузырь и желудок со следами язв.