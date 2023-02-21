Виновный в десятках смертей узников концлагерей и рождении детей с уродствами Генрих Мюктер избежал наказания

Генрих Мюктер был врачом и фармакологом в немецких концлагерях, а после войны изобрел талидомид, покалечивший тысячи детей.

Генрих Мюктер во время Второй Мировой войны работал в концлагерях в Польше, исследовал вирусы, вводил смертельные препараты заключенным, и был повинен в сотнях, если не тысячах смертей.

Но ему удалось избежать возмездия. После войны доктор-смерть вернулся в родную Германию. Ему удалось избежать процесса, где судили врачей за нацистские преступления.

В 1946 году Мюктер получил пост руководителя отдела разработки в фармацевтической компании Грюненталь.

С его подачи было изобретено и внедрено в массовое производство печально известное лекарство от бессонницы талидомид. В результате его применения родилось от 8 до 12 тысяч детей с уродствами.

Клинические исследования подтвердили, что препарат вызывает необратимые нарушения в развитии плода на эмбриональных стадиях. В 1968 году начался суд над производителям лекарства.

В числе ответчиков был и Генрих Мюктер. В 1970 году суд закончился мировым соглашением, и доктор зло вновь вышел сухим из воды.