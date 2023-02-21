Захарова: страны НАТО и Запад стали хуже, чем враги России

Мария Захарова прокомментировала речь президента США Джо Байдена во время визита в Польшу.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично заявила, что государства-участники Североатлантического альянса являются недругами для российского народа, что хуже, чем просто враги.

Известно, что во вторник Джо Байден произнёс речь во время визита в Польшу, где сообщил, что западные державы не считают простых россиях своими персональными врагами, поскольку приказ о начале специальной военной операции на территории Украины отдавали не они, а Владимир Путин.