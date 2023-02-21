Захарова ответила на обращение Байдена к россиянам: недруг хуже, чем враг
2023-02-21 22:07
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала обращение президента США Джо Байдена к россиянам.
Во время своего выступления в Варшаве Байден заявил, что Запад не враг российским гражданам.
Американский президент подчеркнул, что западные страны на угрожают России и не собираются нападать на нее.
В ответ Мария Захарова напомнила, что в русском языке есть слово «недруг», и оно хуже, чем враг.
Опубликовано: Светлана Репина