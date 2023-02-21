Tiraspol-news: военная техника ВСУ активизировалась у границ Приднестровья

Издание Tiraspol-news сообщает, что на границе Приднестровья и Украины замечена необычная активность военной техники ВСУ.

По словам местных жителей, на обочинах дороги на Кировоград неподалеку от пункта пропуска «Платоново» стоят броневики украинских военных.

Много «Хаммеров», принадлежащих ВСУ, а также солдат замечено также на блокпостах вблизи границы.

Ранее премьер-министр Молдовы Речан потребовал, чтобы Россия вывела свои войска из Приднестровья.