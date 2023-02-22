Захарова прокомментировала слова Байдена: НАТО и Запад теперь для России хуже врагов
2023-02-22 06:20
Мария Захарова, представитель внешнеполитического ведомства, дала оценку выступлению президента Соединенных Штатов во вторник. Байден заявил, что США и страны Европы вовсе не враги для россиян.
Как сообщили в ТАСС, Захарова высказала свое мнение о заявлении американского лидера.
Она привела сравнение двух русских слов: "враг" и "недруг", подчеркнув, что недруг еще хуже, чем враг. Под недругами политик подразумевала страны Запада и блок НАТО.
Высказывания президента Джо Байдена в адрес России прозвучали на выступлении в Варшаве, которое прошло в ходе запланированного визита в Польшу.
Американский лидер в своей речи сделал упор на то, что у стран Запада и США нет целей уничтожения России. Также Байден упомянул о намерениях Белого дома ввести новые санкции против РФ.
Опубликовано: Храмова Оксана