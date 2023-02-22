5 французских традиций, которые шокируют российских туристов

Манера французов постоянно целоваться и обедать по два часа вызывают шок и зависть у россиян.

Во Франции в знак приветствия принято обмениваться поцелуями вне зависимости от того, насколько близки вы с человеком. Это удивляет и шокирует северных соседей. И чем южнее вы продвигаетесь вглубь страны, тем вероятнее быть зацелованным до смерти! В разных регионах Франции даже принято целоваться определенное количество раз в знак уважения.

Гордость у французов своей страной и культурой граничит со снобизмом. Особенно это касается жителей Парижа, которые недолюбливают понаехавших, и нередко отказываются разговаривать с иностранцами на каком-то другом языке кроме французского. Во Франции обеденный перерыв может длиться до двух часов. Это уже повод туристов им позавидовать.

У французов в паспорте указывается, кроме основных данных рост и цвет глаз, а имя француза может состоять из трех имен. В этой стране принято дополнять имена детей именами крестных родителей. Французские мужчины настоящие модники и метросексуалы, чего не скажешь о дамах, которые предпочитают в одежде удобство, и не готовы им жертвовать ради того, чтобы нравиться.