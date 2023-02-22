Гагин: ВСУ скоро сдадут Артемовск, бои уже идут в центре города

Ян Гагин анонсировал скорый выход украинского военного контингента из Артемовска в ДНР.

22 февраля персональный советник глава Донецкой Народной республики Пушилина Ян Гагин публично заявил, что подразделения армии Украины в скором времени сдадут Артемовск, полностью покинув данный населённый пункт.

По данным Гагина, в настоящий момент российские войска ведут ожесточённые бои с ВСУ уже в центре города. Вместе с тем глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждает, что Артемовск будет взят в полное оперативное окружение не ранее, чем в марте или апреле, если Минобороны России предоставит штурмовикам в городе боеприпасы.