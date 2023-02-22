Гладков: ВСУ обстреляли частный сектор в Шебекино Белгородской области
2023-02-22 12:36
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Шебекино со стороны вооружённых сил Украины.
22 февраля белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что сегодня днём украинские войска произвели ракетный обстрел приграничной российской деревни Шебекино. По данным Гладкова, снаряды ВСУ упали в частном секторе, однако пострадавших в Шебекино нет.
Вместе с тем Вячеслав Гладков отметил, что обстрел Шебекино привёл к повреждению трёх частных домовладений, поскольку их окна и фасад получили были задеты осколками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей