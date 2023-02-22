Андрей Марочко рассказал о срыве украинской контрнаступательной операции на Краснолиманском участке фронта.

В среду офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко публично заявил, что российские войска смогли сорвать попытку контрнаступления украинской армии недалеко от Красного Лимана в ДНР, нанеся превентивный удар благодаря оперативной разведки вооружённых сил России.

Известно, что накануне российские военные уничтожили две украинские гаубицы и американскую радиолокационную систему на Краснолиманском направлении ведения СВО.