Минобороны РФ: ВКС России поразили ремонтные цеха ВСУ возле города Сумы

В Минобороны России сообщили о нанесении ударов по ремонтным цехам украинской армии российскими боевыми самолётами.

22 февраля спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков публично заявил, что военно-космические силы РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по производственным цехам вооружённых сил Украины возле Сум. По данным Конашенкова, ликвидированные цеха занимались серийным выпуском боеприпасов и ремонтом украинской военной техники.

Также Игорь Конашенков отметил, что сумское предприятие, ставшее целью для ракетного удара ВКС России, занималось починкой крупнокалиберных миномётов для ВСУ.