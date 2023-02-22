Reuters: Евросоюз не смог согласовать десятый пакет санкций против России

Постпреды ЕС не смогли согласовать новый санкционный список в отношении Москвы, ранее анонсированный Урсулой фон дер Ляйен.

Журналисты американской газеты Reuters уведомляют, что 22 февраля в Брюсселе прошла встреча постоянных представителей Европейского Союза, которые намеревались согласовать десятый пакет санкций в отношении России, но не смогли этого сделать из-за ряда разногласий, перенеся профильное заседание на четверг.

По данным главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в новый список антироссийских санкций войдут рестрикции в отношении поставок электроники, автозапчастей и товаров двойного назначения, которые могут быть использованы Москвой в военных нуждах.