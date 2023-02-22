Самолёт ВСУ Су-25 сбит над Херсоном при попытке обстрелять Новую Каховку

Украинский истребитель Су-25 был сбит российскими войсками в воздушном пространстве Херсона.

Вечером 22 февраля военные корреспонденты издания "РИА Новости" сообщили, что сегодня около полудня по московскому времени российские войска сбили украинский истребитель Су-25 в небе над Херсоном, использовав для этого переносной зенитный ракетный комплекс "Верба".

Известно, что принадлежащий вооружённым силам Украины боевой самолёт направлялся к Новой Каховке для обстрела российских позиций, но был оперативно перехвачен.