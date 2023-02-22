Апачев и Фрей исполнили песню на украинском языке в «Лужниках»

Российские музыканты исполнили композицию на украинском языке 22 февраля на концерте-митинге в "Лужниках", который посетил Владимир Путин.

В среду в "Лужниках" состоялся концерт в преддверии празднования Дня защитника Отечества, на котором выступили российские музыканты Аким Апачев и Дарья Фрей, которые исполнили песню на украинском языке с названием "Пливе кача". Сама композиция является лирическим обращением автора к вооружённым силам Украины.

Примечательно, что концерт в "Лужниках" также посетил Владимир Путин, который поздравил россиян с наступающим праздником 23 февраля, также почтив память павших в спецоперации.