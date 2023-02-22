Wprost: Дуда попал в скандал, заявив о героизме солдат армии России

Польский президент Анджей Дуда публично заявил о героизме российских солдат в ходе спецоперации на Украине.

Журналисты издания Wprost уведомляют, что президент Польши в одной из недавних речей назвал действия солдат армии России в Украине героическими, отметив, что только благорадя им конфликт продолжаются.

Представители Wprost назвали слова Дуды "провалом", предположив, что польский лидер оговорился, в действительности имея в виду украинских, а не российских военных.

Примечательно, что 22 февраля Джо Байден также оказался в казусной ситуации на территории Польши, споткнувшись и упав на трапе самолёта в момент вылета из Варшавы.