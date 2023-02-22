Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша, Финляндия и Прибалтика станут участниками украинского конфликта

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что Польша, Финляндия и страны Прибалтики станут прямыми участниками украинского конфликта.

По его словам, Варшава превратится в участника боевых действий, если с ее территории будут запущены американские ракеты.

Макгрегор уточнил, что все это в полной мере относится также к Финляндии, Литве, Эстонии и Латвии.

Он напомнил, что Польша постоянно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, поэтому участие страны в противостоянии не исключено.