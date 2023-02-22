Издание Niezależny Dziennik Polityczny опубликовало материал Марека Галася, который считает, что вскоре Польша может лишиться своего суверенитета.

Журналист пишет, что польское руководство уже не принимает решения самостоятельно, а полностью подчиняется американскому президенту Байдену, который на днях посетил Варшаву.

Галась отмечает, что польские власти предложили разместить на территории страны постоянные военные базы США, и Байден, вероятно, даст свое согласие.

Однако это будет означать уничтожение армии страны, неспособной самостоятельно защитить населении Польши.