Захарова ответила Науседе: если в голове красные линии, значит, там нет мозгов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о красных линиях.

Она сказала, что в голове должны быть мозги. Если там красные линии, значит, мозгов там просто нет.

Ранее Науседа призвал страны Запада переступить красные линии в части поставок вооружений на Украину.

По его мнению, западным государствам нужно действовать решительнее и не тратить время впустую.