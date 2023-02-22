Захарова ответила Науседе: если в голове красные линии, значит, там нет мозгов
2023-02-22 23:55
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о красных линиях.
Она сказала, что в голове должны быть мозги. Если там красные линии, значит, мозгов там просто нет.
Ранее Науседа призвал страны Запада переступить красные линии в части поставок вооружений на Украину.
По его мнению, западным государствам нужно действовать решительнее и не тратить время впустую.
Опубликовано: Светлана Репина