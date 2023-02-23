Омбудсмен ЛНР Сердюкова: пленные военные ВСУ отказываются от включения в списки на обмен

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что пленные солдаты ВСУ не хотят, чтобы их включали в списки на обмен.

Она рассказала, что сотрудники аппарата омбудсмена побывали в пункте размещения украинских военнопленных, чтобы проверить условия их содержания.

В этом пункте находится около 500 солдат ВСУ, попавших в плен, и некоторые из них изъявили желание остаться в ЛНР.

Сердюкова отметила, что аппарату удалось выяснить судьбу девятерых солдат ВСУ, чьи родственники попросили об этом.