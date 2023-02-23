Премьер-министр Баварии попросил Шольца остановить неосторожные высказывания Бербок

Премьер-министр федеральной земли ФРГ Бавария Маркус Зедер обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой ограничить главы МИД страны Анналену Бербок в ее высказываниях.

В эфире местного телевидения Зедер заявил, что министру иностранных дел следует тщательно контролировать свои слова.

Он напомнил о словах Бербок о войне Европы с России и подчеркнул, что словесная эскалация может провоцировать эскалацию насилия.

По его мнению, вся партия «Зеленых», которую возглавляет Бербок, несет настоящую угрозу безопасности Германии.