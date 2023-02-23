Премьер-министр Баварии попросил Шольца остановить неосторожные высказывания Бербок
2023-02-23 02:27
Премьер-министр федеральной земли ФРГ Бавария Маркус Зедер обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой ограничить главы МИД страны Анналену Бербок в ее высказываниях.
В эфире местного телевидения Зедер заявил, что министру иностранных дел следует тщательно контролировать свои слова.
Он напомнил о словах Бербок о войне Европы с России и подчеркнул, что словесная эскалация может провоцировать эскалацию насилия.
По его мнению, вся партия «Зеленых», которую возглавляет Бербок, несет настоящую угрозу безопасности Германии.
Опубликовано: Светлана Репина